"Астана" расторгла контракт с лидером, причастным к громкому допинговому скандалу

Фото: astana-qazaqstan.com

Astana Qazaqstan Team расторгла контракт с колумбийцем Мигелем Анхелем Лопесом и сделала официальное заявление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт велокоманды.

"В связи с новыми данными, полученными Astana Qazaqstan Team относительно возможной связи Мигеля Анхеля Лопеса с доктором Маркосом Майнаром, команда вынуждена незамедлительно расторгнуть контракт между командой и гонщиком на основании несоблюдения указанного контракта и внутреннего регламента. В целях защиты юридических прав команды и гонщика дальнейших комментариев по этому вопросу команда делать не будет", - говорится в сообщении на официальном сайте велокоманды.

Напомним, ранее испанские СМИ сообщали о задержании Лопеса в аэропорту Мадрида агентами Центрального оперативного отдела — штаб-квартиры Службы судебной полиции Гражданской гвардии. Они заявляли, что спортсмен фигурировал в деле о допинге, где главной фигурой был испанский врач Маркос Майнар. Профессор университета Эстремадуры находится под следствием по обвинению в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег.

"Астану" новость застала врасплох, гонщика отстранили от соревнований.

Напомним, что в этом году колумбийский велогонщик вернулся в Astana Qazaqstan Team. Весной он участвовал в "Джиро д`Италия", но сошёл на четвёртом этапе. Ранее спортсмен как свидетель получил вызов в суд Эстремадуры на осень – после окончания "Вуэльты". Однако теперь ситуация изменилась. Astana Qazaqstan Team расторгла с ним контракт.