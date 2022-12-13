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  • "Астана" расторгла контракт с лидером, причастным к громкому допинговому скандалу
astana-qazaqstan.com Сегодня, 08:33
94
Сегодня, 08:33
94
Фото: astana-qazaqstan.com

"Астана" расторгла контракт с лидером, причастным к громкому допинговому скандалу

Astana Qazaqstan Team расторгла контракт с колумбийцем Мигелем Анхелем Лопесом и сделала официальное заявление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт велокоманды.

"В связи с новыми данными, полученными Astana Qazaqstan Team относительно возможной связи Мигеля Анхеля Лопеса с доктором Маркосом Майнаром, команда вынуждена незамедлительно расторгнуть контракт между командой и гонщиком на основании несоблюдения указанного контракта и внутреннего регламента. В целях защиты юридических прав команды и гонщика дальнейших комментариев по этому вопросу команда делать не будет", - говорится в сообщении на официальном сайте велокоманды.

Напомним, ранее испанские СМИ сообщали о задержании Лопеса в аэропорту Мадрида агентами Центрального оперативного отдела — штаб-квартиры Службы судебной полиции Гражданской гвардии. Они заявляли, что спортсмен фигурировал в деле о допинге, где главной фигурой был испанский врач Маркос Майнар. Профессор университета Эстремадуры находится под следствием по обвинению в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег.

"Астану" новость застала врасплох, гонщика отстранили от соревнований. 

Напомним, что в этом году колумбийский велогонщик вернулся в Astana Qazaqstan Team. Весной он участвовал в "Джиро д`Италия", но сошёл на четвёртом этапе. Ранее спортсмен как свидетель получил вызов в суд Эстремадуры на осень – после окончания "Вуэльты". Однако теперь ситуация изменилась. Astana Qazaqstan Team расторгла с ним контракт.

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#велоспорт #спорт #увольнение
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:33
94
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