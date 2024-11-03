"Астана" проиграла "Тоболу" и не смогла догнать "Кайрат"

Костанайский "Тобол" сыграл с "Астаной" в домашнем матче Казахстанской Премьер-Лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок прошел в обоюдоострых атаках, первый тайм завершился без голов, а на старте второго Игор Иванович ворвался в штрафную гостей и низом пробил в дальний угол ворот. Оставалось достаточно много времени, столичный клуб бросился в атаку, пропуская опасные выпады соперника, в итоге все свелось к 1:0.

Таким образом, у "Астаны" осталось 43 очка, и она одно уступает алматинскому "Кайрату", а "Тобол" с 39 баллами догнал идущий четвертым шымкентский "Ордабасы".