"Астана" проиграла "Тоболу" и не смогла догнать "Кайрат"
Сегодня, 20:56
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Сегодня, 20:56Сегодня, 20:56
68Фото: instagram.com/fca.astana
Костанайский "Тобол" сыграл с "Астаной" в домашнем матче Казахстанской Премьер-Лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Поединок прошел в обоюдоострых атаках, первый тайм завершился без голов, а на старте второго Игор Иванович ворвался в штрафную гостей и низом пробил в дальний угол ворот. Оставалось достаточно много времени, столичный клуб бросился в атаку, пропуская опасные выпады соперника, в итоге все свелось к 1:0.
Таким образом, у "Астаны" осталось 43 очка, и она одно уступает алматинскому "Кайрату", а "Тобол" с 39 баллами догнал идущий четвертым шымкентский "Ордабасы".
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