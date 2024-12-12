"Астана" проиграла "Челси" в Лиге конференций
Сегодня, 22:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:27Сегодня, 22:27
168Фото: instagram.com/chelseafc
Футболисты "Астаны" не смогли обыграть соперников из "Челси" в рамках Лиги конференций, передаёт BaigeNews.kz.
Матч прошёл на Центральном стадионе в Алматы.
Первый тайм завершился со счётом 1:3. Во втором игровом отрезке очки на табло не изменились.
Самое читаемое
- Алиментщик с долгом в 44 млн тенге выехал за границу и сменил гражданство
- Токаев назначил посла Казахстана в Японии
- В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошёл массовый сбой
- Трое подростков изнасиловали девочку в Жамбылской области
- Лошадь перевозили на заднем сидении легковушки в Карагандинской области