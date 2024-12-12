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"Астана" проиграла "Челси" в Лиге конференций

Сегодня, 22:27
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instagram.com/chelseafc Сегодня, 22:27
Сегодня, 22:27
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Фото: instagram.com/chelseafc

Футболисты "Астаны" не смогли обыграть соперников из "Челси" в рамках Лиги конференций, передаёт BaigeNews.kz.

Матч прошёл на Центральном стадионе в Алматы.

Первый тайм завершился со счётом 1:3. Во втором игровом отрезке очки на табло не изменились.

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