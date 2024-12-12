Футболисты "Астаны" не смогли обыграть соперников из "Челси" в рамках Лиги конференций, передаёт BaigeNews.kz.

Матч прошёл на Центральном стадионе в Алматы.

Первый тайм завершился со счётом 1:3. Во втором игровом отрезке очки на табло не изменились.