Астана в третий раз примет мировой рейтинговый турнир по дзюдо серии Grand Slam, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Престижный старт пройдёт с 9 по 11 мая во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

По итогам турнира, согласно правилам IJF, очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призёрами.

В частности, за первое место будет начислено 1000 очков, за второе - 700 и за третье – 500.