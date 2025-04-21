  • 21 Апреля, 19:31
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Астана примет турнир по дзюдо серии Grand Slam

Очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призёрами.

Сегодня, 18:38
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НОК РК Сегодня, 18:38
Сегодня, 18:38
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Фото: НОК РК

Астана в третий раз примет мировой рейтинговый турнир по дзюдо серии Grand Slam, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Престижный старт пройдёт с 9 по 11 мая во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. 

По итогам турнира, согласно правилам IJF, очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призёрами.

В частности, за первое место будет начислено 1000 очков, за второе - 700 и за третье – 500. 

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