Астана примет турнир по дзюдо серии Grand Slam
Очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призёрами.
Сегодня, 18:38
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Сегодня, 18:38Сегодня, 18:38
128Фото: НОК РК
Астана в третий раз примет мировой рейтинговый турнир по дзюдо серии Grand Slam, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.
Престижный старт пройдёт с 9 по 11 мая во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.
По итогам турнира, согласно правилам IJF, очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призёрами.
В частности, за первое место будет начислено 1000 очков, за второе - 700 и за третье – 500.
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