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pixabay Сегодня, 13:13
183
Сегодня, 13:13
183
Фото: pixabay

Астана примет легкоатлетический турнир серии World Athletics Indoor tour

23 января в столице Казахстана, в комплексе QAZAQSTAN, пройдёт легкоатлетический турнир серии World Athletics Indoor tour, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации лёгкой атлетики РК.

World Athletics Indoor Tour — это ежегодная серия соревнований по легкой атлетике в помещении, которые проводятся с 2016 года.

Серия создана по образцу" Бриллиантовой лиги" с целью повышения престижа легкоатлетических закрытых соревнований. Эта серия заменила предыдущую серию IAAF Indoor Permit Meetings. В 2021 году тур представлял три уровня соревнований: золотой, серебряный и бронзовый.

Astana Meeting имеет серебряный статус соревнований. Ожидается участие около 100 спортсменов из зарубежных команд. Они состязаются в 12 видах спорта. В каждом виде соревнований будут представлены четыре иностранных спортсмена, а также отечественные спортсмены.

Призовой фонд каждой дисциплины составляет 4000 долларов.

"Astana meeting станет одним из самых престижных соревнований года в области легкой атлетики", — отмечают организаторы.

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#спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:13
183
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