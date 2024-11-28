"Астана" прервала победную серию соперника в еврокубках
Фаворитом противостояния по мнению букмекеров и специалистов были гости.
Сегодня, 22:52
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Сегодня, 22:52Сегодня, 22:52
133Фото: pxhere.com
"Астана" в Алматы сыграла с португальской "Виторией" в матче общего этапа Лиги Конференций. Матч завершился вничью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Фаворитом противостояния по мнению букмекеров и специалистов были гости.
В первом тайме инициативой владели португальцы. Они создали ряд моментов, с которыми справился Йосип Чондрич.
Однако перед перерывом Бранимир Калаица ударом в ближний угол из пределов штрафной открыл счёт.
После перерыва Джеффри Чинеду увеличил разрыв, но гол отменили, а португальцы сотрясли крестовину. На 89-й Хесус Рамирес выровнял положение. 1:1 — столичный клуб забирает очки у соперника, который выиграл девять подряд матчей в еврокубках.
12 декабря "Астана" дома примет английский "Челси".
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