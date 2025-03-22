Столица Казахстана вновь погрузилась в атмосферу весеннего праздника. На главных площадях города и в жилых массивах с раннего утра проходят народные гуляния, концерты, спортивные состязания и гастрономические фестивали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

На площади перед акиматом, у монументов "Қазақ елі" и "Байтерек", на стадионе "Астана-Арена", в парке Ғашыктар и на площадке EXPO развернулись ярмарки ремесленников, где мастера представляют традиционные изделия. Гостей праздника угощают наурыз-коже, баурсаками и национальными блюдами, а спортсмены соревнуются в поднятии гири, армрестлинге, перетягивании каната, казакша күрес, асық ату и других национальных видах спорта. Победителей ждут ценные призы и подарки.

На сценах выступают звезды казахстанской эстрады, среди них Канат Умбетов, Абай Бегей, Алишер Каримов, Трио "Алтын", группа "Арт домбыра", Маржан Арапбаева, Жаксыкелді Маясаров, дуэт "Казакия" и многие другие артисты. В районе Сарыарка прошел чемпионат по қазақ күресі, а затем гостей порадовала концертная программа.

Праздничные мероприятия охватили всю столицу. В районе Байқоңыр в парке Ататюрк, на площади "Қазақ елі" и у Дворца школьников с самого утра проходят ярмарки, концерты и спортивные турниры. В районе Нұра на стадионе "Астана-Арена" уже с 11 утра стартовали массовые гуляния, а в парке Ғашыктар напротив ТРЦ "Хан Шатыр" посольства Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана установили юрты, знакомя гостей с особенностями празднования Наурыза в этих странах. Здесь можно попробовать узбекский, таджикский, туркменский и кыргызский плов, а также национальные напитки.

Гастрономический фестиваль развернулся и в микрорайоне Жағалау, где гостей ждут конкурсы, концертные номера и развлечения для всей семьи.

Празднования Наурыза в Астане проходят в рамках декады "Наурызнама", стартовавшей 14 марта. В программе – более 200 мероприятий, включая концерты, выставки, спектакли и фестивали.

Фото: акимат Астаны