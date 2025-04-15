14 февраля на заседании маслихата Астаны были приняты новые тарифы на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов, которые вступили в силу с 9 марта 2025 года. Тарифы будут варьироваться в зависимости от типа домовладения, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно новым тарифам, в Астане с 9 марта действуют следующие ставки:

637 тенге на 1 жителя благоустроенного домовладения;

679 тенге на 1 жителя неблагоустроенного домовладения (ИЖС).

Эти изменения связаны с ростом затрат на обслуживание мусоровозов, увеличением численности населения, а также ростом объема образующихся отходов. За последние годы, с 2019 по 2025, произошел значительный рост средней зарплаты работников и увеличение расходов на обслуживание техники и инфраструктуры.

Как заверили в акимате, новые тарифы обеспечат:

Повышение качества услуг по вывозу мусора, мойке и дезинфекции контейнерных площадок.

Реинвестирование прибыли компаний в обновление спецтехники и мусорных контейнеров.

Развитие пропаганды раздельного сбора отходов.

Повышение заработной платы технического персонала и создание дополнительных рабочих мест.

Кроме того, для уязвимых слоев населения сохранены и расширены льготы. Семьи с детьми, многодетные матери, инвалиды и дети-сироты смогут получать скидки на услуги по вывозу мусора. В частности, скидки на 50% получат семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, многодетные матери и инвалиды-детства.

Таким образом, новые тарифы направлены на улучшение качества обслуживания, а также на создание дополнительных условий для социальной защиты наиболее уязвимых групп населения.

Между тем, в Алматы тариф уже достиг 718 тенге, а в небольших городах Казахстана он колеблется в диапазоне 400-500 тенге.