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Астана повысила тарифы на вывоз мусора: Что изменится для горожан

Сегодня, 17:55
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 17:55
Сегодня, 17:55
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Фото: pixabay.com

14 февраля на заседании маслихата Астаны были приняты новые тарифы на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов, которые вступили в силу с 9 марта 2025 года. Тарифы будут варьироваться в зависимости от типа домовладения, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно новым тарифам, в Астане с 9 марта действуют следующие ставки:

  • 637 тенге на 1 жителя благоустроенного домовладения;

  • 679 тенге на 1 жителя неблагоустроенного домовладения (ИЖС).

Эти изменения связаны с ростом затрат на обслуживание мусоровозов, увеличением численности населения, а также ростом объема образующихся отходов. За последние годы, с 2019 по 2025, произошел значительный рост средней зарплаты работников и увеличение расходов на обслуживание техники и инфраструктуры.

Как заверили в акимате, новые тарифы обеспечат:

  • Повышение качества услуг по вывозу мусора, мойке и дезинфекции контейнерных площадок.
  • Реинвестирование прибыли компаний в обновление спецтехники и мусорных контейнеров.
  • Развитие пропаганды раздельного сбора отходов.
  • Повышение заработной платы технического персонала и создание дополнительных рабочих мест.

Кроме того, для уязвимых слоев населения сохранены и расширены льготы. Семьи с детьми, многодетные матери, инвалиды и дети-сироты смогут получать скидки на услуги по вывозу мусора. В частности, скидки на 50% получат семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, многодетные матери и инвалиды-детства.

Таким образом, новые тарифы направлены на улучшение качества обслуживания, а также на создание дополнительных условий для социальной защиты наиболее уязвимых групп населения.

Между тем, в Алматы тариф уже достиг 718 тенге, а в небольших городах Казахстана он колеблется в диапазоне 400-500 тенге.

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