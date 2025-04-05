Столичная "Астана" провела домашний матч Единой лиги ВТБ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперниками подопечных Глеба Плотникова стала "Парма" из Пермского края. Первую четверть хозяева площадки завершили с минимальным перевесом в свою пользу, но затем отдали россиянам три оставшихся периода. Итог — 87:56 в пользу "Пармы".

Самыми результативными в составе астанчан стали: Ти Джей Старкс — 10 очков, Рустам Мурзагалиев, Аскар Майдекин — по 9, Вадим Щербак — 7 и Григорий Мотовилов — 5.

8 апреля "Астана" примет дома казанский УНИКС, начало матча в 20:00.