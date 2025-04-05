"Астана" потерпела разгромное поражение в домашнем матче Единой лиги ВТБ
Соперником казахстанской команды стала российская "Парма".
Сегодня, 17:09
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Сегодня, 17:09Сегодня, 17:09
100Фото: pbcastana.kz
Столичная "Астана" провела домашний матч Единой лиги ВТБ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Соперниками подопечных Глеба Плотникова стала "Парма" из Пермского края. Первую четверть хозяева площадки завершили с минимальным перевесом в свою пользу, но затем отдали россиянам три оставшихся периода. Итог — 87:56 в пользу "Пармы".
Самыми результативными в составе астанчан стали: Ти Джей Старкс — 10 очков, Рустам Мурзагалиев, Аскар Майдекин — по 9, Вадим Щербак — 7 и Григорий Мотовилов — 5.
8 апреля "Астана" примет дома казанский УНИКС, начало матча в 20:00.
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