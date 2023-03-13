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instagram.com/fca.astana Сегодня, 18:50
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Сегодня, 18:50
190
Фото: instagram.com/fca.astana

"Астана" подписала полузащитника сборной Казахстана

Футбольный клуб "Астана" объявил о подписании новичка. В столичный клуб перебрался 22-летний полузащитник сборной Казахстана Эльхан Астанов, передаёт BaigeNews.kz.

Игрок будет выступать под 21-м номером.

"Всю игровую карьеру Астанов провёл в родном "Ордабасы", в составе которого забил 12 голов и отдал 15 передач. В 2022 году вместе с клубом завоевал Кубок Казахстана", - сообщили в пресс-службе "Астаны".

 
 
 
 
 
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Публикация от "Астана" | FC Astana (@fca.astana)

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#футбол #спорт #ФК Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:50
190
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