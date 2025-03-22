Более 50 зданий и объектов в Астане на час выключили подсветку. Это произошло в рамках международной акции "Час Земли", которая проходила 22 марта с 20:30 до 21:30, передаёт BaigeNews.kz.

Эта акция проводится каждый год под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF). Люди по всему миру выключают свет и электроприборы, а тысячи знаменитых зданий остаются в темноте, чтобы привлечь внимание к защите природы.

В этом году "Час Земли" в Казахстане был посвящён сохранению природы страны. Среди участников акции в Астане были акимат города, Государственная академическая филармония, Дворец школьников, жилые комплексы "Гранд Алатау", "Симфония", "Арман", гостиницы и другие.

Акция показала, как важно беречь природу и разумно использовать энергию. Это небольшой, но важный шаг на пути к созданию экологически чистого будущего.

Напомним, экологическая акция "Час Земли" впервые прошла в Сиднее в 2007 году и с тех пор превратилась в глобальное движение, которое объединяет более двух миллиардов участников из разных стран. Она не только побуждает к экономии энергии, но и напоминает о необходимости защиты природы и изменения подхода к использованию ресурсов.

Каждый год "Час Земли" посвящён определённой теме. В 2025 году в Казахстане акцент был сделан на сохранении природного богатства страны. Этот час — возможность для всех задуматься о вкладе, который они могут сделать ради будущего планеты.