"Астана" победила сербский "ТСЦ Бачка-Топола" в первом матче на общем этапе еврокубков

"Астана" победила сербский клуб "ТСЦ Бачка-Топола" в первом матче на общем этапе Лиги Конференций со счетом 1:0, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

"Астана": Чондрич, Казуколовас, Марочкин, Аманович, Бартолец, Эбонг, Грипши, Вороговский, Томасов, Чинеду, Камара;

"ТСЦ Бачка-Топола": Илич, Стеванович, Джорджевич, Петрович, Радин, Йованович, Станич, Джаковац, Чиркович, Пантович, Баняц.

Первый тайм прошел с переменным преимуществом, обе команды создали ряд опасных моментов, у хозяев на 15 минуте ударом головой отличился Кипрас Казуколовас, а в составе гостей Милош Пантович и Ифет Джаковац попали в перекладину ворот Йосипа Чондрича. На старте второй половины Александар Чиркович оформил третью перекладину сербов, обе стороны имели моменты изменить счет, сделать это не удалось — 1:0.

"Астана" (Астана, Казахстан) — "ТСЦ Бачка-Топола" (Бачка-Топола, Сербия) 1:0 (1:0)

Голы: Казуколовас 15 (1:0),

25 октября "Астана" на выезде встретится с эстонским ТНС.