"Астана" победила "Актобе" и поднялась на второе место турнирной таблицы КПЛ-2024

В матче 24-го тура Казахстанской Премьер-Лиги на Центральном стадионе Алматы "Астана" сыграла с "Актобе" передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом тайме столичная команда отправила в ворота соперника два безответных гола, отличились Усман Камара и Назми Грипши. Во второй половине актобинцы прибавили, но изменить ничего не смогли. Встреча завершилась победой астанчан со чётом 2:0.

Теперь у "Астаны" 40 очков и она на втором месте турнирной таблицы, "Актобе" с 37 баллами идет четвертым.