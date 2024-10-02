"Астана" официально получила еврокубковый матч в Англии

Сегодня, 08:40

Сегодня, 08:40

Валлийский "Нью-Сейнтс" утвердил место проведения домашних матчей общего этапа Лиги Конференций в сезоне-2024/25, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

"Нью-Сейнтс" будет принимать соперников на стадионе "Нью-Медоу" — домашней арене английского клуба "Шрусбери Таун", базирующегося в Шрусбери.

24 октября "Нью-Сейнтс" дома сыграет с "Астаной", 28 ноября — со шведским "Юргорденом", 12 декабря — с греческим "Панатинаикосом".

Напомним, соперниками "Астаны" на общем этапе Лиги Конференций будут английский "Челси", кипрские АПОЭЛ и "Пафос", португальская "Витория" (Гимарайнш), валлийский "Нью-Сейнтс" и сербский ТСЦ.





