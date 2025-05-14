Казахстанская баскетбольная команда "Астана" в следующем сезоне не будет выступать в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщил президент лиги Сергей Кущенко, передаёт BaigeNews.kz.

На матче полуфинальной серии его спросили о том, есть уже обновлённый формат следующего сезона? Кущенко ответил, что этот вопрос будет обсуждаться с клубами на Совете Лиги. И добавил, что некоторые вопросы, в том числе касающиеся клуба "Астана", уже решили.