"Астана" не будет выступать в Единой лиге ВТБ
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Казахстанская баскетбольная команда "Астана" в следующем сезоне не будет выступать в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщил президент лиги Сергей Кущенко, передаёт BaigeNews.kz.
На матче полуфинальной серии его спросили о том, есть уже обновлённый формат следующего сезона? Кущенко ответил, что этот вопрос будет обсуждаться с клубами на Совете Лиги. И добавил, что некоторые вопросы, в том числе касающиеся клуба "Астана", уже решили.
"Астана" в силу некоторых законодательных инициатив в Казахстане не сможет играть легионерами. И они хотят взять – мы называем это "каникулами". В следующем сезоне их команда U21 будет выступать в Единой Молодёжной лиге ВТБ, а мы будем думать, как вернуть их основную команду ещё через год. Потому что они играют с нами давно, хотят продолжать, и мы этого тоже хотим", - приводит слова президента лиги пресс-служба краснодарского клуба "Локомотив-Кубань".
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