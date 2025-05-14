  • 14 Мая, 22:17
  • BAIGENEWS

"Астана" не будет выступать в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 20:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 20:07
Сегодня, 20:07
145
Фото: pxhere.com

Казахстанская баскетбольная команда "Астана" в следующем сезоне не будет выступать в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщил президент лиги Сергей Кущенко, передаёт BaigeNews.kz.

На матче полуфинальной серии его спросили о том, есть уже обновлённый формат следующего сезона? Кущенко ответил, что этот вопрос будет обсуждаться с клубами на Совете Лиги. И добавил, что некоторые вопросы, в том числе касающиеся клуба "Астана", уже решили.

"Астана" в силу некоторых законодательных инициатив в Казахстане не сможет играть легионерами. И они хотят взять – мы называем это "каникулами". В следующем сезоне их команда U21 будет выступать в Единой Молодёжной лиге ВТБ, а мы будем думать, как вернуть их основную команду ещё через год. Потому что они играют с нами давно, хотят продолжать, и мы этого тоже хотим", - приводит слова президента лиги пресс-служба краснодарского клуба "Локомотив-Кубань".

Самое читаемое

Наверх