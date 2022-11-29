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Астана может служить каналом связи с Кремлем - французские СМИ
Французский журнал L’Express опубликовал статью на тему "Как Франция может воспользоваться ослаблением влияния Москвы в Центральной Азии?". Автор материала - младший научный сотрудник Центра Россия/ННГ во Французском институте международных отношений (IFRI), автор исследования о связности в Центральной Азии Микаэль Левистон пишет, что визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Францию мог бы позволить наладить партнерство в ядерной области, передает BaigeNews.kz. По информации издания, Астана также может служить каналом связи с Кремлем.
"Центральная Азия подвержена последствиям двух самых серьезных на данный момент международных кризисов: в Афганистане, вновь перешедшем под контроль талибов 15 августа 2021 года, и в Украине, захваченной Россией 24 февраля 2022 года. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), оборонный пакт, созданный Кремлем в 2002 году в Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан), Восточной Европе (Беларусь) и на Кавказе (Армения), все еще существует, но его заметное бездействие во время недавней эскалации военных действий на границах между Азербайджаном и Арменией, с одной стороны, и между Таджикистаном и Кыргызстаном, с другой, подчеркивает неспособность России (на данном этапе конъюнктурную) взять на себя традиционную роль обеспечения безопасности в зонах южнее своих границ", - пишет журнал.
Однако эта ситуация дает по обе стороны Каспийского моря глоток свежего воздуха для соперничающих с Россией держав: например, Китая, заверившего в своей неизменной поддержке Казахстан (чей суверенитет оспаривался некоторыми российскими политиками с начала война в Украине); Турции, безусловного союзника Азербайджана на Кавказе, которая с весны этого года сблизилась в Центральной Азии с Казахстаном и Узбекистаном в военном плане; наконец, Соединенных Штатов, которые в августе направили в Таджикистан нового главу американского Центрального командования (ЦЕНТКОМ) генерала Майкла Эрика Куриллу, а в сентябре в Армению - спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, считает Левистон.
"Что касается Казахстана, то очевидное стремление его руководства с начала войны на Украине к формированию альтернативных партнерских отношений в сфере безопасности и экономики звучит как углубление "многовекторной" дипломатии, проводимой Астаной с середины 1990-х годов. Это желание сопровождается недвусмысленными публичными заявлениями относительно действий президента Путина в Украине. С первых недель конфликта Астана продемонстрировала свой отказ – на основе своей приверженности Уставу Организации Объединенных Наций и уважения международного права – признать независимость самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик, и эта позиция была повторно озвучена в отношении других регионов Украины – Запорожской и Херсонской областей, аннексированных Россией", - говорится в материале L’Express.
По мнению автора статьи, война в Украине могла бы косвенно поспособствовать укреплению существующего сотрудничества между Казахстаном и ЕС. В плане торговли Европа, явно опережая Россию и Китай, является ведущим партнером Астаны, с которым она реализовала товарооборот на 26 миллиардов евро в 2021 году. Также на сегодняшний день Казахстан является единственной страной Центральной Азии, которая подписала с ЕС Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), вступившее в силу в 2020 году.
"На фоне роста китайско-европейской торговли Казахстан призван служить хабом в сферах транспорта и логистики между Старым Континентом и Срединной Империей, которая теперь делает большую ставку на маршрут Новых Шелковых путей, пролегающих через территорию Казахстана, нежели на маршрут, проходящий по территориям России и Беларуси", - написало французское СМИ.
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