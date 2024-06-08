Astana Mining & Metallurgy: казахстанские товаропроизводители заключили контракты на 20 млрд тенге
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На площадке Международного горно-металлургического конгресса "Astana Mining & Metallurgy" ERG подписала десять офтейк-контрактов с семью отечественными товаропроизводителями на сумму более 20 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства РК.
В ведомстве уточнили, что контракты были заключены на поставку: электропечных трансформаторов с ТОО "Asia Trafo"; крышек люков полувагонов, редукторов, запорной арматуры, поковки с ТОО "Каспий Плюс"; ковшей с ТОО "ИП Борусан Макина Казахстан"; неэлектрических средств инициирования с ТОО "НАРТАС"; запорно-регулирующей арматурой, комплектующих к электрическим машинам; катушки электрических машин; машины электрические, поковки, щеткодержатели электрических машин, щетки электрических машин и комплектующих, компрессорное оборудование ТОО "Казахстанское Промышленное Предприятие"; спецодежды для металлурга, сварщика с ТОО "Швейная фабрика Светлана"; баббитов с ТОО "Семейский Олово Литейный Завод".
"Вместе с тем, 31 мая на 12-ой Казахстанской Международной Выставке по охране труда и промышленной безопасности KIOSH, ERG также подписала офтейк-контракты с казахстанскими производителями спецодежды и спецобуви на общую сумму 2 млрд тенге. С учетом ранее заключенных договоров, общая сумма действующих офтейк-контрактов, заключенных между ERG и отечественными производителями составила свыше 40 млрд тенге", — отметили в министерстве.
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