"Астана" и "Тобол" провели первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА
Сегодня, 11:55
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Сегодня, 11:55Сегодня, 11:55
94Фото: ФК "Астана"
Чемпион Казахстана, столичная "Астана" принимала на своём поле албанский "Партизани" и победил со счётом 1:0, передаёт BaigeNews.kz.
Гол на 41-й минуте забил Степан Лончар.
"Астана" имеет хорошие шансы на выход в групповую стадию Лиги конференций.
Костанайский "Тобол" дома уступил чешской "Виктории" со счётом 1:2. На два гола Каду и Лукаша Калваха хозяева смогли ответить только точным выстрелом с пенальти Сержа Дебле.
Ответные матчи казахстанских клубов в Лиге конференций пройдут в ночь с 31 августа на 1 сентября в Албании и Чехии.
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