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"Астана" и "Тобол" провели первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА

Сегодня, 11:55
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ФК "Астана" Сегодня, 11:55
Сегодня, 11:55
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Фото: ФК "Астана"

Чемпион Казахстана, столичная "Астана" принимала на своём поле албанский "Партизани" и победил со счётом 1:0, передаёт BaigeNews.kz.

Гол на 41-й минуте забил Степан Лончар.  

"Астана" имеет хорошие шансы на выход в групповую стадию Лиги конференций. 

Костанайский "Тобол" дома уступил чешской "Виктории" со счётом 1:2. На два гола Каду и Лукаша Калваха хозяева смогли ответить только точным выстрелом с пенальти Сержа Дебле.

Ответные матчи казахстанских клубов в Лиге конференций пройдут в ночь с 31 августа на 1 сентября в Албании и Чехии. 

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