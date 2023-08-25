"Астана" и "Тобол" провели первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА

Чемпион Казахстана, столичная "Астана" принимала на своём поле албанский "Партизани" и победил со счётом 1:0, передаёт BaigeNews.kz.

Гол на 41-й минуте забил Степан Лончар.

"Астана" имеет хорошие шансы на выход в групповую стадию Лиги конференций.

Костанайский "Тобол" дома уступил чешской "Виктории" со счётом 1:2. На два гола Каду и Лукаша Калваха хозяева смогли ответить только точным выстрелом с пенальти Сержа Дебле.

Ответные матчи казахстанских клубов в Лиге конференций пройдут в ночь с 31 августа на 1 сентября в Албании и Чехии.