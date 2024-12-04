  • 4 Декабря, 14:32
  • BAIGENEWS

Астана и Бишкек договорились о развитии туризма и увеличении поставок сельхозпродукции

Соответствующие документы были подписаны на Межправсовете.

Сегодня, 13:11
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 13:11
Сегодня, 13:11
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Фото: primeminister.kz

Третьего декабря участники Межправсовета Казахстана и Кыргызстана рассмотрели планы по укреплению водно-энергетического сотрудничества. Отмечено, что поливной сезон 2024 года прошёл успешно, благодаря принятым правительствами совместным мерам, и высказано намерение о продолжении системной работы в данном направлении, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам подписан ряд документов, среди которых:

  • итоговый Протокол 12-го заседания Межправительственного совета;
  • Дорожная карта по увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции;
  • Меморандум о сотрудничестве в области развития туризма. 

Кроме того, достигнута договоренность об урегулировании прав собственности РК на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области.

Также стало известно, что более 1,2 млрд долларов составил за девять месяцев товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном.

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