Астана и Бишкек договорились о развитии туризма и увеличении поставок сельхозпродукции
Соответствующие документы были подписаны на Межправсовете.
Сегодня, 13:11
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Сегодня, 13:11Сегодня, 13:11
125Фото: primeminister.kz
Третьего декабря участники Межправсовета Казахстана и Кыргызстана рассмотрели планы по укреплению водно-энергетического сотрудничества. Отмечено, что поливной сезон 2024 года прошёл успешно, благодаря принятым правительствами совместным мерам, и высказано намерение о продолжении системной работы в данном направлении, передаёт BaigeNews.kz.
По итогам подписан ряд документов, среди которых:
- итоговый Протокол 12-го заседания Межправительственного совета;
- Дорожная карта по увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции;
- Меморандум о сотрудничестве в области развития туризма.
Кроме того, достигнута договоренность об урегулировании прав собственности РК на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области.
Также стало известно, что более 1,2 млрд долларов составил за девять месяцев товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном.
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