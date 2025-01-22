Астана и Ашхабад обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства
Токаев отметил высокий уровень казахско-туркменских отношений
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Состоялся телефонный разговор Главы государства с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран.
Президент поздравил Национального лидера туркменского народа с началом Международного года мира и доверия, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.
Отметив исключительное значение миротворческих инициатив Ашхабада в условиях глобальных вызовов, Глава нашего государства выразил готовность Казахстана и далее оказывать всемерную поддержку в их успешной реализации.
Гурбангулы Бердымухамедов проинформировал о ключевых приоритетах Концепции деятельности Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, направленной на обеспечение сотрудничества и развития на региональном и международном уровнях.
Подчеркнув текущий высокий уровень казахско-туркменских отношений, собеседники обстоятельно рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.
Отдельное внимание было уделено вопросам регионального взаимодействия и предстоящим мероприятиям в пятистороннем формате.