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  • "Астана Хаб" стал "офшорной площадкой" для майнеров – Счетный комитет
pixabay.com Сегодня, 10:41
93
Фото: pixabay.com

"Астана Хаб" стал "офшорной площадкой" для майнеров – Счетный комитет

Проведена инвентаризация и внесены изменения для лиц, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета провёл промежуточную оценку реализации государственной программы "Цифровой Казахстан" и эффективности использования активов государства в сфере информатизации", выявив ряд серьёзных нарушений, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Счетного комитета.

Государственные аудиторы установили, что из-за отсутствия должного контроля со стороны учредителей в лице министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (далее – МЦРИАП) и холдинга "Зерде", в число участников "Астана Хаб" включены компании, осуществляющие деятельность в сфере майнинга криптовалют.

Предоставление налоговых льгот участникам "Астана Хаб" стало "офшорной площадкой" для майнинговых компаний. При этом деятельность указанных компаний не отвечала целям и предмету международного технопарка "Астана Хаб".

В связи с этим, МЦРИАП было поручено принять меры:

  • -  по внесению изменений и дополнений в приказ министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 11 апреля 2019 года № 37/НҚ "Об утверждении перечня приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий и критериев собственного производства", в части исключения из видов деятельности услуги по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктурой для выполнения вычислительных операций и обработки данных в области майнинга криптовалют (с присвоением отдельного ОКЭД);
  • - по обеспечению проведения инвентаризации участников технопарка на предмет соответствия их деятельности миссии и целям КФ "Международный Технопарк IT-СТАРТАПОВ "ASTANA HUB".

Были внесены изменения в перечень приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий и критериев собственного производства, в части установления ограничений участникам Технопарка предоставления инфраструктуры лицам, осуществляющим деятельность по цифровому майнингу.

Проведена инвентаризация участников на предмет предоставления инфраструктуры лицам, осуществляющим деятельность по цифровому майнингу.

По результатам инвентаризации с начала года:

  • - с 73 участниками Технопарка по соглашению сторон расторгнуты договора об условиях деятельности участия в Технопарке;
  • - 10 участников исключены из Технопарка, в связи с осуществлением деятельности, несоответствующей миссии и целям Технопарка;
  • - 25 участников исключены из Технопарка за непредоставление ежеквартальных отчетов.
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#криптовалюта #майнинг #Счетный комитет
Сегодня, 10:41
93
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