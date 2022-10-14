Астана дипломатическая. Столица Казахстана вновь стала площадкой для встречи мировых лидеров

Фото: akorda.kz

Нынешняя неделя выдалась для астанчан интенсивной. Даже те горожане, которые не интересуются политикой, знают — в столицу Казахстана прибыли десятки делегаций из-за рубежа для участия в саммите СВМДА и СНГ. Экономический обозреватель BaigeNews.kz Юрий Масанов рассказывает, чем интересны двусторонние встречи президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Астана дипломатическая

Организовать одновременное прибытие и участие большого количества зарубежных правителей, дипломатов и чиновников в мероприятиях в рамках одного города — трудная работа.

Но пока мы видим, что Казахстан с этим справляется успешно (за исключением заторов на дорогах из-за прибытия делегаций, но они — спутники всех крупных мероприятий во все времена). Сама возможность собрать такое количество высокопоставленных лиц — представителей руководства стран с обширной территории от Средиземного моря до Тихого океана — большая редкость, если вы не говорите об ООН.

Однако в 2022 году, даже когда в мире сохраняется неопределенность, которой не было уже десятилетия, нашей стране это удалось. И не в последнюю очередь благодаря личным дипломатическим усилиям президента страны Касым-Жомарта Токаева.

В этом плане Акорде удалось достичь сразу нескольких целей. Во-первых, уже объявлено о трансформации СВМДА из простого саммита в постоянную региональную организацию (возможно, со штаб-квартирой в Астане). Во-вторых, участие отдельных лидеров в этом саммите удалось совместить с их государственными визитами. На этом остановимся подробнее.

Катарская перезагрузка

Первым в Астану прибыл эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Дипломатическим отношениям Казахстана с Катаром в следующем году исполнится 30 лет — их установили 1 июля 1993 года. Но, несмотря на долгий срок и наличие постоянного диппредставительства, до последнего момента сотрудничество тесным назвать было сложно. Например, в 2019 году товарооборот между двумя странами составил всего два миллиона долларов США, из которых экспорт Казахстана составил 1,9 миллиона.

При этом Катар уже инвестировал в разные проекты, не связанные с экономикой. В их числе, например, строительство в Астане мечети Әбу Насыр әл-Фараби и образовательного центра имени шейха Тамима. Также в селе Отеген Батыр Алматинской области недавно началось строительство перинатального центра, деньги на который также выделил Катар.

Но важно не останавливаться на достигнутом, ведь потенциал у сотрудничества огромен. У Казахстана есть масса продукции, прежде всего, сельскохозяйственной, на которую есть спрос в Катаре, а у Катара — средства для инвестиций в нашу промышленность.

Нынешний государственный визит эмира этой ближневосточной страны, надо полагать, и был призван исправить этот пробел. И руководство Казахстана это стремление со своей стороны поддерживает.

На встрече в расширенном составе Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности всячески поддерживать катарские компании и пригласил их активно участвовать в совместных инвестиционных проектах в нашей стране. Например, в отраслях сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии, горнодобывающей промышленности и финансов.

Подтверждением этих намерений стало подписание целого ряда документов, например, соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, меморандум о взаимопонимании в сфере торговли, соглашение о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области здравоохранения, меморандум о взаимопонимании между Минсельхозом Казахстана и министерством муниципалитета Катара по сотрудничеству в области сельского хозяйства, а также многие другие — от метрологии до высшего образования и культуры.

Очевидно, две страны решили основательно "перезагрузить" свои отношения. От этого Казахстан только выигрывает, привлекая инвестиции в свою экономику и отправляя больше товаров на зарубежные рынки. Теперь остаётся ждать от правительства и отечественного бизнеса первых конкретных результатов.

Турецкий визит

За катарским последовал турецкий государственный визит. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Астану 12 октября, до начала саммита СВМДА, сразу с несколькими целями.

Фактически нынешний визит Эрдогана в Астану можно считать ответом на весенний визит Токаева в Анкару. Её результативность и важность для Турции можно оценить по словам Реджепа Эрдогана во время переговоров в Акорде: "Подписанные в ходе вашего государственного визита в Турцию совместное заявление и 14 документов о сотрудничестве в различных областях придали новый импульс нашим отношениям. Сегодня к этим соглашениям добавится ещё ряд новых документов".

Это говорит о том, что отношения между двумя странами сейчас активно переформатируются и развиваются. Один из основных индикаторов успеха этого развитие здесь — это достижение товарооборота между Казахстаном и Турцией в 10 миллиардов долларов США, а главное направление в сотрудничестве — это логистика.

Хотя хорошим показателем в сотрудничестве уже можно считать тот факт, что в Казахстане начнут выпускать беспилотники "Байрактар" — поддержка для отечественных Вооруженных сил. Но вернёмся к экономике.

"Наша цель — довести взаимный торговый оборот до 10 миллиардов долларов. За последние 15 лет Анкара инвестировала в Казахстан 4,35 миллиарда долларов, а наша страна вложила в Турцию 1,13 миллиарда долларов. Турция входит в топ-10 крупнейших инвесторов Казахстана. В целом транзитно-транспортные связи играют важную роль в наращивании потенциала двусторонней торговли. Мы призываем развивать Транскаспийский коридор для сокращения расходов на перевозки и сроков доставки", — сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что Турция принимает участие в диверсификации экономики Казахстана. И тоже вспомнил про цифру в 10 миллиардов долларов.

"Мы договорились довести торговый оборот в краткосрочной перспективе до пяти миллиардов долларов, в среднесрочной — до 10 миллиардов долларов. Пока всё идёт по плану. Наше сотрудничество в транспортно-логистической сфере позволяет нам в краткие сроки достичь намеченного на среднесрочный период. Растёт значение Каспия", — сказал турецкий лидер.

Подводя промежуточный итог, можно уверенно сказать: в нынешних реалиях сотрудничество в логистике между Казахстаном и Турцией будет продолжаться (с зимы 2022 года наземных путей для перевозки товаров стало меньше), а следом "подтянется" и торговля.

Площадка частных встреч

Примечательно, что проходящие в Астане международные мероприятия многие страны использовали для проведения двусторонних встреч, не ограничиваясь простым чтением докладов. В их числе оказался и Реджеп Тайип Эрдоган, который, например, приехал в столицу Казахстана, в том числе, и для встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В СМИ муссировались предположения, что будет обсуждаться посредничество в переговорах между Россией и Украиной. Однако по итогам встречи стало известно, что речь шла о поставках зерна из России, а также создании в Турции "газового хаба". По словам пресс-секретаря президента РФ, Эрдоган встретил последнее предложение российской стороны позитивно. В общем, не зря прилетел в Астану.

Между тем аналогично астанинскую площадку использовали и другие страны. Например, Кыргызстан и Таджикистан при посредничестве России договорились активизировать работу по делимитации и демаркации общей границы и решать все возникающие проблемы только дипломатическим путём. Можно надеяться, что это поможет снять хотя бы часть претензий между странами.

Таким образом, в эти дни Астана стала одним из политических центров нашего большого региона. И этот успех, можно говорить уверенно, будут развивать дальше. По крайней мере, потребность в нейтральной площадке для диалога в мире сейчас более чем велика.

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