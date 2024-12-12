12 декабря "Астана" в рамках пятого тура общего этапа Лиги конференций сыграет с лондонским "Челси", передаёт BaigeNews.kz.

Встреча начнётся на Центральном стадионе в Алматы в 20:30.

Прямая трансляция игры будет доступна телеканале Qazsport.

"Астана" занимает 23-е место в турнирной таблице. У неё в активе 4 очка. В домашних матчах она обыграла сербскую "Бачка-Тополу" (1:0) и сыграла вничью с португальской "Виторией Гимарайнш" (1:1). Казахстанцы на выезде проиграли валлийскому "ТНС" (0:2) и кипрскому "Пафосу" (0:1).

"Челси" возглавляет турнирную таблицу Лиги Конференций с 12 очками в активе. Все игры в рамках турнира англичане выиграли. На своём поле победили бельгийский "Гент" (4:2) и армянский "Ноа" (8:0), в гостях - греческий "Панатинаикос" (4:1) и немецкий "Хайденхайм" (2:0).a