Ассоциация страховщиков прокомментировала запрет на страховку владельцев авто с иностранными номерами

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С 12 января 2023 года вводится запрет на обязательное автострахование владельцев транспортных средств с иностранными номерами, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель ассоциации страховщиков Казахстана Виталий Верёвкин сообщил, что страховщики выступили против этой законодательной поправки. Он считает, что запрет может вызвать тяжёлую ситуацию на сухопутной границе, ведь число въезжающих в страну транспортных средств, которые не спешат легализовать авто, большое. И это не только те, кто не желает раскошеливаться на утильсбор, и пришедшую ему на замену регистрацию, но и родственники и гости казахстанцев.

"Если люди не легализовали авто, это не значит, что они не будут продолжать ездить по Казахстану. Будут, соответственно, будут ДТП, и пострадавшие будут пытаться получить деньги с виновных, у которых не будет страховки. Одно дело те, кто отказывается ставить авто на учёт. А что если приехали гости, они будут передвигаться по Казахстану. Я не представляю, что будет с международными перевозками", - сообщил Виталий Верёвкин.

Ассоциация выступила с официальным письмом против законодательной поправки в адрес председателя Сената Маулена Ашимбаева, но положительного ответа не получила.

"Принятые поправки существенно меняют отработанный годами механизм заключения договоров страхования, если будут принятые Мажилисом поправки, страховые организации будут находиться под постоянной угрозой санкций со стороны уполномоченного органа, вплоть до отзыва лицензии у страховой организации", - говорится в письме.

По данным эксперта, запрет на ОГПО ВТС был введён с целью предотвратить незаконный ввоз и эксплуатацию автомобилей, не находящихся в международном движении, а автовладельцы избегали легализации, поскольку её стоимость сильно била им по карману.