Ассоциация финансистов Казахстана: Нацфонд теряет доходы из-за падения цен на нефть
Налоговые поступления растут, но дефицит сохраняется.
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В первом квартале 2025 года поступления в республиканский бюджет Казахстана составили 5,2 трлн тенге, увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация финансистов Казахстана, передает BaigeNews.kz.
Основной рост обеспечили налоговые поступления, составившие 4,2 трлн тенге — на 24% больше, чем годом ранее. Однако, несмотря на позитивную динамику по доходам, сохраняется значительный дефицит: за отчетный период он достиг 857 млрд тенге.
По словам экспертов, исполнение расходов республиканского бюджета составило 99,6%, или 6,1 трлн тенге. При этом более 1,1 трлн тенге было израсходовано из Национального фонда через трансферты. Дополнительно к этому правительство осуществило заимствования на сумму 494 млрд тенге, что в 2,4 раза превышает уровень I квартала 2024 года.
"Ключевыми рисками остаются снижение цен на нефть и укрепление курса тенге. Это влияет на объем поступлений в Национальный фонд, а также на экспортную выручку", — отметили в АФК.
С начала года в Нацфонд поступило 397 млрд тенге — почти вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года. Причиной названы снижение экспортных цен на нефть и сокращение объемов ее добычи.
АФК подчеркивает, что необходимо сбалансировать расходы и обеспечить стабильность бюджетной политики на фоне сохраняющейся волатильности внешних рынков.
Ранее сообщалось, что падение цен на нефть не вызывает тревоги у "КазМунайГаза".
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