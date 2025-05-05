В первом квартале 2025 года поступления в республиканский бюджет Казахстана составили 5,2 трлн тенге, увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация финансистов Казахстана, передает BaigeNews.kz.

Основной рост обеспечили налоговые поступления, составившие 4,2 трлн тенге — на 24% больше, чем годом ранее. Однако, несмотря на позитивную динамику по доходам, сохраняется значительный дефицит: за отчетный период он достиг 857 млрд тенге.

По словам экспертов, исполнение расходов республиканского бюджета составило 99,6%, или 6,1 трлн тенге. При этом более 1,1 трлн тенге было израсходовано из Национального фонда через трансферты. Дополнительно к этому правительство осуществило заимствования на сумму 494 млрд тенге, что в 2,4 раза превышает уровень I квартала 2024 года.

"Ключевыми рисками остаются снижение цен на нефть и укрепление курса тенге. Это влияет на объем поступлений в Национальный фонд, а также на экспортную выручку", — отметили в АФК.

С начала года в Нацфонд поступило 397 млрд тенге — почти вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года. Причиной названы снижение экспортных цен на нефть и сокращение объемов ее добычи.

АФК подчеркивает, что необходимо сбалансировать расходы и обеспечить стабильность бюджетной политики на фоне сохраняющейся волатильности внешних рынков.

Ранее сообщалось, что падение цен на нефть не вызывает тревоги у "КазМунайГаза".