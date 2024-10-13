Ассистентка рэпера Канье Уэста обвинила его в изнасиловании

Американского исполнителя Канье Уэста обвиняют в подмешивании наркотиков и сексуальном насилии в отношении бывшей помощницы на вечеринке продюсера P.Diddy, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The New York Post .

Согласно судебным документам, полученным изданием, Лорен Пишотта, работавшая у рэпера с 2021 по 2022 годы в качестве личного ассистента, заявила, что несколькими годами ранее Уэст пригласил её и ещё одного музыканта на вечеринку, которую Уэст и P.Diddy устраивали совместно.

Пишотта - влиятельная персона и бывшая модель OnlyFans - рассказала, что Уэст сказал всем выпить или покинуть вечеринку. Сделав всего несколько глотков, девушка "внезапно начала чувствовать себя дезориентированной… и впадать в измененное и крайне невменяемое состояние", утверждается в документах, поданных в Высший суд Лос-Анджелеса.

На следующий день Пишотта не могла вспомнить события предыдущей ночи и чувствовала себя "стыдно и смущенно", говорится в иске.

Лорен "не могла вспомнить и, конечно же, не знала, что в отношении неё имело место какое-либо сексуальное насилие".

В судебных документах говорится, Пишотта знала, что её одурманили наркотиками, и считала, что ответственность за это несёт "ассистент студии или кто-то другой, кто помогал готовить" напитки.

Правда вскрылась неожиданно. 47-летний Уэст поругался с бывшей женой, которая заявила, что супруг изменял ей с ассистенткой. Тогда Пишотта предложила написать бывшей, чтобы прояснить ситуацию, и сказать ей: "Это неправда. Я не проявляла и не буду проявлять неуважение к Канье, к тебе или к вашему браку".

Однако, поданным издания, Уэст остановил Пишотту, сказав: "Мы немного пообщались один раз", — утверждается в судебных документах.

Рэпер "сразу же начал вспоминать" вечеринку, на которой "он "подцепил" [Пишотту] после того, как она была накачана наркотиками", утверждается в заявлении.

Новые обвинения были поданы в рамках существующего иска Пишотты против Уэста о неправомерном увольнении и сексуальных домогательствах .

Первоначальные обвинения утверждают, что Уэст отправлял Пишотте непристойные текстовые сообщения, делился с ней своими сексуальными фантазиями и отправлял ей откровенные фотографии и видеозаписи, на которых он занимается сексом с другими женщинами.

Пишотта утверждает, что он обещал ей миллионы в качестве выходного пособия, когда уволил ее в октябре 2022 года, но она так и не получила денег, и ей всё ещё должны были выплатить часть зарплаты.

Представитель Уэста в субботу не ответил на запрос о комментарии.