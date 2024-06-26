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Ассанж признал себя виновным в шпионаже

Сегодня, 09:41
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WikiLeaks Сегодня, 09:41
Сегодня, 09:41
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Фото: WikiLeaks

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов, передаёт BaigeNews со ссылкой на EA Daily.

"Как и ожидалось, Ассанж признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже", - сообщает Washington Post.

Он отказался от права рассмотрения своего дела судом присяжных, говорится в сообщении.

Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. На Северных Марианских островах суд американской территории в Тихом океане должен утвердить сделку и окончательно освободить основателя Wikileaks.

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