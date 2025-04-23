Ассамблею народа Казахстана ждут большие изменения – эксперт
Подробности смотрите в новом интервью о будущем организации.
Сегодня, 18:17
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Сегодня, 18:17Сегодня, 18:17
117Фото: BaigeNews.kz
В новом выпуске программы "Важная тема" обсуждаем XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана и 30-летний юбилей организации. В решении каких вопросов сегодня не обойтись без АНК? Как благотворительные акции и социальные проекты помогают казахстанцам улучшить жизненные условия? Зачем наша молодежь поедет в штаб-квартиру ЮНЕСКО? А самое главное, с какими трендами современности АНК следует шагать в ногу? Об этом и не только говорим на BaigeNews.kz вместе с заместителем председателя РОО "Ассамблея жастары" Александром Урмашовым.