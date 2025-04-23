  • 23 Апреля, 19:06
  • BAIGENEWS

Ассамблею народа Казахстана ждут большие изменения – эксперт

Подробности смотрите в новом интервью о будущем организации.

Сегодня, 18:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 18:17
Сегодня, 18:17
117
Фото: BaigeNews.kz

В новом выпуске программы "Важная тема" обсуждаем XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана и 30-летний юбилей организации. В решении каких вопросов сегодня не обойтись без АНК? Как благотворительные акции и социальные проекты помогают казахстанцам улучшить жизненные условия? Зачем наша молодежь поедет в штаб-квартиру ЮНЕСКО? А самое главное, с какими трендами современности АНК следует шагать в ногу? Об этом и не только говорим на BaigeNews.kz вместе с заместителем председателя РОО "Ассамблея жастары" Александром Урмашовым. 

Самое читаемое

Наверх