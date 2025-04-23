В новом выпуске программы "Важная тема" обсуждаем XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана и 30-летний юбилей организации. В решении каких вопросов сегодня не обойтись без АНК? Как благотворительные акции и социальные проекты помогают казахстанцам улучшить жизненные условия? Зачем наша молодежь поедет в штаб-квартиру ЮНЕСКО? А самое главное, с какими трендами современности АНК следует шагать в ногу? Об этом и не только говорим на BaigeNews.kz вместе с заместителем председателя РОО "Ассамблея жастары" Александром Урмашовым.