Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, отметил 30-летие создания организации, передает BaigeNews.kz.

"Несомненно, это огромное событие для всей страны. За время своей деятельности Ассамблея внесла неоценимый вклад в укрепление стабильности и согласия в обществе. АНК стала подлинным символом единства и равенства, мира и гармонии. Она признана уникальным общественным институтом в сфере межэтнических отношений, сыгравшим решающую роль в формировании казахстанской модели мира и согласия.

История Ассамблеи составляет неотъемлемую часть летописи Независимого Казахстана. Надо помнить, что Ассамблея была образована в 1995 году по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Данная инициатива была наполнена глубоким политическим смыслом в трудных условиях становления казахской государственности. Созданная как консультативно-совещательный орган, АНК в 2007 году приобрела конституционный статус. По-сути Ассамблея стала основной моделью общенациональной гармонии и единства", - сказал Токаев.