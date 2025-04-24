Президент: Ассамблея стала основной моделью общенациональной гармонии и единства в Казахстане
Президент о роли Ассамблеи народа Казахстана: "Адал азамат" объединяет и воспитывает.
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Глава государства отметил значительный вклад Ассамблеи народа Казахстана (АНК) и её структур в формирование единой национальной идентичности и развитие общественной культуры. По словам Президента, участие ветеранов АНК в реализации программы "Адал азамат" даст мощный импульс воспитанию нового поколения казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.
"Наш коллега Ахмед Мурадов и другие члены Ассамблеи говорят, что ветераны АНК примут активное участие в реализации единой воспитательной программы „Адал азамат“. Уверен, такая работа позволит шире использовать потенциал Ассамблеи в деле формирования нового качества нашей нации", — подчеркнул Президент.
Он отметил особую роль молодежных инициатив, таких как "Ассамблея жастары", Студенческая ассамблея, Клуб молодых ученых и проект "Жана толқын". Эти движения стали "школой патриотизма" и площадкой для развития гражданской ответственности у молодёжи.
Президент также отдельно выделил институт этномедиации АНК, который помогает предотвращать напряжённость в межэтнической сфере, а также научно-экспертное направление, которое объединило более 360 специалистов и 42 кафедры по всей стране.
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