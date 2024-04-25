Ассамблея проявила себя в качестве эффективного инструмента - Глава государства

В Астане под председательством Касым-Жомарта Токаева проходит заседание XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", передаёт BaigeNews.kz.

Президент высказался о Домах дружбы.

"Востребованной площадкой общенациональной интеграции и надежной базой для реализации масштабных инициатив Ассамблеи во всех регионах стали Дома дружбы. Под их эгидой уже успешно воплощено в жизнь свыше ста социально значимых проектов. Но следует подумать над дальнейшим усилением и расширением деятельности Домов дружбы в качестве современных комьюнити-центров, в которых проходят общественные встречи и обсуждения, рождаются новые идеи и инициативы", - сказал Токаев.

По его словам, Дома дружбы должны быть не только "местом притяжения" этнокультурных объединений, но и стать "точками опоры и роста" для местных сообществ, центрами продвижения ценностей единства, созидания и прогресса.

Как отметил президент, Ассамблея проявила себя в качестве эффективного инструмента выверенной политики межэтнического согласия и общенационального единства.

"Будучи уникальным гражданским институтом, Ассамблея вносит полезный вклад в сохранение атмосферы взаимного уважения и доверия в обществе. Предстоящий знаковый юбилей мы используем для разъяснения и популяризации деятельности АНК, вовлечения граждан в кропотливую работу по укреплению единства нашего народа", - подчеркнул он.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство подготовит План мероприятий по проведению 30-летия Ассамблеи народа Казахстана. В мероприятиях, которые будут носить деловой характер, примут участие все государственные органы, политические партии, общественные организации, деятели науки и культуры, представители общественности.

"План должен органично сочетать в себе мероприятия по демонстрации нашего основного принципа "Единство в многообразии", проекты социальной направленности. Изложенные мною главные перспективные задачи государственной политики и общественной деятельности в сфере межэтнических отношений должны лечь в основу нашей повседневной работы", - сказал он.

Президент поблагодарил всех присутствующих за предложения, озвученные на заседании.

"Сегодня мы предметно обсудили широкий круг вопросов, подвели итоги и определили новые ориентиры многогранной работы по укреплению единства нашего народа. Выступившие высказали актуальные идеи и инициативы. Знаю, что в преддверии сессии в регионах также прошли обстоятельные и плодотворные дискуссии. Благодарю всех за ценные предложения, все они обязательно будут проанализированы и учтены в нашей дальнейшей работе", - сказал Токаев.

Он уверен, эффективная реализация решений сессии позволит объединить усилия общества в деле построения лучшего будущего для всех граждан Казахстана.