Участники XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана в интервью BaigeNews.kz прокомментировали итоги мероприятия.

Председатель узбекского этнокультурного центра Астаны Шерзод Пулатов отметил, что прошедшая сессия отличилась содержанием от предыдущих. Он подчеркивает, что Президент уделил особое внимание роли АНК в обществе.

"Президент дал ряд важных поручений, которые определяют дальнейшее направление нашей работы. Особенно отрадно, что он отметил направление, которым я руковожу — этномедиацию. Укрепление единства народа требует консолидации вокруг национальных ценностей, и я полностью согласен с позицией Главы государства. Важнейшей задачей остается формирование правильного понимания нашей идентичности и укрепление сплоченности общества на основе этих ценностей. В рамках этномедиации мы занимаемся предотвращением и разрешением конфликтных ситуаций, что сегодня особенно важно. Президент особо поручил акиматам и Правительству оказать поддержку в дальнейшем распространении нашего проекта по всей республике", - говорит Шерзод Пулатов.

Он также добавил, что перед организацией теперь стоят новые задачи, которые требуют новых идей и решений.

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов считает, что выступление Главы государства на сессии стало масштабным и программным. По его словам, Ассамблея — не просто институт, а крупная диалоговая площадка, доказавшая свою значимость и устойчивость на протяжении десятилетий.

"Президент отметил, что за эти годы появлялось множество различных диалоговых форматов, часть из которых со временем утратили актуальность. Однако Ассамблея народа Казахстана продолжает играть ключевую роль, ведь мы живем в многонациональной и многоконфессиональной стране.

Несмотря на всё этнокультурное разнообразие, мы остаемся единым народом и одной страной. Именно об этом — о "единстве в многообразии" — говорил сегодня президент. Я уверен, что понимание и принятие этой идеи — не просто красивая фраза, а основа нашей независимости, наших общих ценностей. Это должно быть осознано каждым гражданином", - говорит депутат.

По словам депутата, президент регулярно подчёркивает важность таких фундаментальных понятий, как закон и порядок, концепция "Таза Қазақстан" и идея "Адал азамат"

Он отметил, что именно эти принципы становятся основой для построения Справедливого Казахстана. Депутат подчеркнул, что озвучивание этих постулатов на столь значимых площадках придаёт им особое значение.