АНК приобретает новое жилье для пострадавших от паводка казахстанцев

Представители Ассамблеи народа Казахстана продолжают оказывать реальную помощь пострадавшим от паводков регионам, приобретая новое жилье для семей, потерявших свои дома, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках специального проекта АНК "Жүректен жүрекке". Представители Ассамблеи народа Казахстана выехали в пострадавшие от паводков регионы для приобретения жилья пострадавшим.

Членами АНК куплены дома семьям, лишившимся жилья в Акмолинской и Костанайской областях. Первыми представители Ассамблеи порадовали хорошей новостью семью Кабиденовых: супругам Дархану и Ксении в городе Державинск Жаркаинского района Акмолинской области было предоставлено жилье и оказана помощь. Их дом пострадал от паводков и не подлежал восстановлению.

Следующая жительница, которая получила жилье – это Айман Казова из города Аркалык Костанайской области. Она одна воспитывает четверых детей. Ее дом вблизи города Аркалык также не подлежит восстановлению. У Айман были проблемы с правоустанавливающими документами. Она уже потеряла надежду получить жилье. Помощь Ассамблеи подарила ей новую надежду.

Анна Косолапова из села Восток Карасуского района Костанайской области, одна воспитывающая пятерых детей, потеряла арендуемый дом в результате паводков. Аналогично и у нее были проблемы с правоустанавливающими документами. Она всегда мечтала о собственном доме и до сих пор не может поверить такой радости.

"Мы благодарим Ассамблею народа Казахстана за поддержку в трудные времена. Теперь мы верим в то, что чудеса возможны", – поделилась Анна Косолапова. Теперь многодетная мать переехала в свою новую квартиру и отмечает новоселье.

АНК всегда стремится помогать тем, кто оказался в трудной ситуации из-за стихийных бедствий, находясь всегда рядом с народом. Дома предоставляются нуждающимся. Семьи, которым оказывается помощь, являются многодетными, отдельные из них без кормильца, дети имеют инвалидность, в ряде случаев – есть проблемы с правоустанавливающими документами, проживали в арендном жилье либо его не имеют.

Отметим, что с первых дней паводков АНК не жалела помощи в работе по борьбе со стихийными бедствиями. В Домах дружбы в регионах были открыты волонтерские центры и пункты приема гуманитарной помощи, где более 12 тысяч волонтеров оказывали помощь на самых тяжелых и опасных участках. Представителями региональных АНК в пострадавшие регионы направлены более 1727 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Также направлена гуманитарная помощь на 85 грузовых машинах (средние и большегрузные фуры и др.), привлечены 60 единиц специальной техники (экскаваторы, камазы, самосвалы и др). Сумма оказанной гуманитарной помощи – более 807,4 млн тг. Оказывалась помощь в виде предоставления строительных материалов.