В этом году очередная сессия Ассамблеи народа Казахстана совпадает с её 30-летним юбилеем — важной вехой в истории одного из ключевых общественных институтов страны. Как отмечает депутат Сената Парламента РК и руководитель центра "Жомарт жан" Евгений Больгерт, сессия станет не только поводом подвести итоги, но и определить новые ориентиры для развития общества, передаёт BaigeNews.kz.

"Уникальность этой сессии в том, что она проходит в год 30-летия АНК. За это время Ассамблея прошла большой путь — от консультативного органа до полноценного конституционного института, который ежедневно работает на укрепление мира и единства в нашей стране", — отметил Евгений Больгерт.

По его словам, за три десятилетия АНК стала не просто диалоговой площадкой, а настоящим проводником реформ, озвученных Президентом.

"Ассамблея — это рупор, через который транслируются приоритеты внутренней политики. А принцип "единство в многообразии" — не просто девиз, а живая ценность, передающаяся из поколения в поколение", — подчеркнул спикер.

Он отметил, что отдельное внимание на предстоящей сессии будет уделено людям, стоявшим у истоков Ассамблеи. По словам Евгения Больгерта, это шанс выразить признательность тем, кто своими поступками и идеями формировал платформу общественного согласия.

"Это возможность отдать дань уважения тем, кто заложил фундамент АНК. Людям, которые своей мудростью, трудом, инициативами способствовали укреплению внутреннего мира и стабильности", — отметил он.

Важным акцентом этой сессии, по словам сенатора, станет сопряжение её повестки с ключевыми идеями, прозвучавшими на IV заседании Национального курултая.

"Такая связка создаёт единую линию — от стратегических целей до практической реализации на местах. АНК как общественный институт подключается к этим задачам и активно участвует в их выполнении", — пояснил депутат.

Он также напомнил, что внутри Ассамблеи сегодня развиваются направления: благотворительность, медиативная деятельность, работа Советов матерей и аксакалов. Центры "Жомарт жан" реализуют социально значимые проекты, вовлекая в процесс людей с активной гражданской позицией.