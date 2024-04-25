Ассамблея ещё раз показала на деле, что она не декоративная организация – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время заседания XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс" отметил активную и слаженную работу Ассамблеи с первых дней паводков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Так, по словам президента, в кратчайшие сроки были развернуты республиканский и региональные штабы АНК по оказанию всесторонней поддержки пострадавшим. Проводится масштабная акция "Жүректен жүрекке", в рамках которой в зоны бедствия уже направлено свыше 1500 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости на общую сумму около 770 миллионов тенге.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что живым олицетворением сплочённости и взаимопомощи граждан стало участие 12 тысяч волонтеров этнокультурных объединений в сборе благотворительной и гуманитарной помощи, организации эвакуации и информировании граждан.

"Во время моих встреч с жителями затопленных районов Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской областей они выражали признательность членам АНК за их неравнодушие и своевременно оказанную помощь", - сказал Токаев.

Отдельно президент остановился на роли АНК в развитии казахстанского общества.

"Ассамблея еще раз показала на деле, что она не декоративная организация, как пытаются утверждать некоторые люди, а эффективный проводник ценностей единства и солидарности нашей нации, важный общественный орган, обладающий конституционным статусом. Способность быстро развернуть всю необходимую инфраструктуру и умело мобилизовать благотворительные и добровольческие ресурсы – это, безусловно, результат многолетней системной работы АНК", - сказал глава государства.

Только в прошлом году в рамках проекта "Караван милосердия" члены Ассамблеи оказали помощь нуждающимся людям на общую сумму более чем 1,7 миллиарда тенге.