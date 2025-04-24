Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, сделал важное заявление о роли этой уникальной институции в жизни страны. Было подчеркнуто, что Ассамблея по-прежнему остается ключевой платформой консолидации общества и укрепления национальной идентичности. Она не только отражает многообразие этносов, населяющих Казахстан, но и служит опорой государственности, особенно в условиях глобальных вызовов.

Ассамблея, как отметил Глава государства, должна функционировать как подлинно общенародный орган, объединяющий всех граждан страны вокруг ключевых ценностей - мира, согласия и независимости.

"Мы будем и дальше принимать системные меры в этом направлении. В 2022 году мною была утверждена Концепции развития АНК, срок действия которой подходит к концу. Поэтому уже сейчас нужно приступить к разработке нового документа, который определит приоритеты деятельности Ассамблеи на 2026-2030 годы. В проекте Концепции должны найти отражение новые принципы и подходы, касающиеся консолидации общества, обеспечения гармоничного развития и защиты прав всех этносов Казахстана", - подчеркнул Президент.

Правительству же, по мнению, Главы государства следует детально проанализировать все республиканские и региональные планы работы в межэтнической сфере и внести предложения по повышению их эффективности.

"В целом, необходимо продолжить совершенствование всех государственных и общественных механизмов укрепления единства нации", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что Глава государства отметил значительный вклад Ассамблеи народа Казахстана (АНК) и её структур в формирование единой национальной идентичности и развитие общественной культуры.