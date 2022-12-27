АСП увеличится с 2025 года, но число получателей может сократиться

Фото: kazpravda.kz

Для предоставления адресной социальной помощи черта бедности будет определяться не через прожиточный минимум, а через уровень медианного дохода, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на заседании правительства РК.

"Если прожиточный минимум обеспечивает физиологическое восстановление человека, медианный доход – это средний прожиточный минимум, покрывающий фактические потребительские расходы населения в целом. С 2025 года АСП будет предоставляться гражданам, имеющим доходы ниже среднего медианного или общенационального дохода. Конечно, его сумма будет значительнее и будет предоставлена вместе с адресными мерами, что обеспечит семьям возможность выхода из трудной жизненной ситуации", - сказала Тамара Дуйсенова.

C 2023 года будет увеличена соцподдержка детей из малообеспеченных семей за счёт монетизации гарантированного социального пакета (ГСП), предоставляемого детям в возрасте от года до шести лет. Контингент для назначения АСП будет определяться посредствам Цифровой карты семьи, а выплаты будут осуществляться через НАО "ГК "Правительство для граждан". Это позволит обеспечить адресность и прозрачность оказания соцпомощи.