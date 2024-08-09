Аскарбек Ертаев назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК
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Постановлением правительства РК Аскарбек Ертаев назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.kz.
Ертаев родился в 1977 году в Актобе. Окончил Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права "НУР", Актюбинский государственный университет имени Жубанова.
Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом II категории по вопросам промышленности, транспорта, связи, строительства и коммунального хозяйства аппарата акима Мугалжарского района Актюбинской области.
В 2000-2014 годах работал в банковской сфере на разных должностях.
После был главным экспертом, начальником управления, заместителем директора департамента развития системы государственного управления, директором департамента стратегического анализа и развития Министерства национальной экономики РК.
В 2021-2022 годы — заведующий сектором аналитического отдела Совета безопасности РК. Затем заведующий экономическим отделом пппарата Правительства РК.
С 10 июля 2023 года занимал должность председателя Комитета по миграции МТСЗН РК.
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