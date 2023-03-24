Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography

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Бывший премьер-министр Казахстана Аскар Мамин бесплатно работает в должности председателя ОО Qazaq Geography. В ответе на запрос редакции компания сообщила, что бывший политик не получает зарплату на нынешнем посту, передаёт BaigeNews.kz.

В сообщении Qazaq Geography говорится, что Аскар Мамин был избран главой организации в 2018 году. И его должность не является штатной.

"В соответствии с пунктом 9.5 Устава Объединения, председатель Объединения осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. Председатель Объединения не является работником Объединения, соответственно на него не распространяется режим рабочего времени, и офис Объединения он посещает по своему личному графику", - сообщили в Qazaq Geography.

В январе 2022 года на фоне массовых протестов в Казахстане правительство во главе с премьер-министром Аскаром Маминым подало в отставку. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назначил новым главой кабинета министров Алихана Смаилова.

После отставки Аскар Мамин очень редко появляется в публичном поле.