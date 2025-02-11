11 февраля по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, распоряжением главы региона Нурдаулета Килыбая заместителем акима Мангистауской области назначен Аскар Каныбеков, передаёт BaigeNews.kz.

Каныбеков Аскар Сакенулы родился в городе Алматы, имеет высшее образование. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Государственное и местное управление", Южно-Казахстанский государственный университет по специальности "Экономика".

Начав трудовой путь с должности налогового инспектора, в дальнейшем он работал главным специалистом управления предпринимательства и сельского хозяйства города Шымкент, главным специалистом службы внутреннего контроля Алматинского областного управления культуры, акимом Енбекшинского сельского округа Коксуского района Алматинской области.

С 2013 по 2018 годы был руководителем управления предпринимательства города Шымкент, заместителем руководителя управления сельского хозяйства Южно-Казахстанской области. Также занимал должность заместителя директора административного департамента Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Кроме того, в течение четырех лет возглавлял управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент. До этого он занимал должность заместителя руководителя аппарата Туркестанской области.