Аскар Каныбеков назначен заместителем акима Мангистауской области
Кандидатуру Аскара Каныбекова согласовали с Администрацией президента.
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11 февраля по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, распоряжением главы региона Нурдаулета Килыбая заместителем акима Мангистауской области назначен Аскар Каныбеков, передаёт BaigeNews.kz.
Каныбеков Аскар Сакенулы родился в городе Алматы, имеет высшее образование. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Государственное и местное управление", Южно-Казахстанский государственный университет по специальности "Экономика".
Начав трудовой путь с должности налогового инспектора, в дальнейшем он работал главным специалистом управления предпринимательства и сельского хозяйства города Шымкент, главным специалистом службы внутреннего контроля Алматинского областного управления культуры, акимом Енбекшинского сельского округа Коксуского района Алматинской области.
С 2013 по 2018 годы был руководителем управления предпринимательства города Шымкент, заместителем руководителя управления сельского хозяйства Южно-Казахстанской области. Также занимал должность заместителя директора административного департамента Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
Кроме того, в течение четырех лет возглавлял управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент. До этого он занимал должность заместителя руководителя аппарата Туркестанской области.
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