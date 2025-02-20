Ашимбаев, Жумангарин и Баталов открыто обсудили цены и налоги в Казахстане
Новый выпуск подкаста уже в Сети.
Сегодня, 21:13
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Сегодня, 21:13Сегодня, 21:13
80Фото: pxhere.com
В новом выпуске подкаста Taldau Talks председатель сената Маулен Ашимбаев вместе с Сериком Жумангариным, Раимбеком Баталовым и Алмасом Чукиным обсуждают реформу налогово-бюджетной политики в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Что будет с ценами на жильё, на сколько вырастет инфляция? Кому положена компенсация?