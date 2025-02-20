В новом выпуске подкаста Taldau Talks председатель сената Маулен Ашимбаев вместе с Сериком Жумангариным, Раимбеком Баталовым и Алмасом Чукиным обсуждают реформу налогово-бюджетной политики в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Что будет с ценами на жильё, на сколько вырастет инфляция? Кому положена компенсация?