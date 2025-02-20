  • 20 Февраля, 21:40
  • BAIGENEWS

Ашимбаев, Жумангарин и Баталов открыто обсудили цены и налоги в Казахстане

Новый выпуск подкаста уже в Сети.

Сегодня, 21:13
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:13
Сегодня, 21:13
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Фото: pxhere.com

В новом выпуске подкаста Taldau Talks председатель сената Маулен Ашимбаев вместе с Сериком Жумангариным, Раимбеком Баталовым и Алмасом Чукиным обсуждают реформу налогово-бюджетной политики в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Что будет с ценами на жильё, на сколько вырастет инфляция? Кому положена компенсация?

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