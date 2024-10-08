Ашимбаев сообщил о позиции Казахстана в межрегиональных конфликтах

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, выступая на открытии ХХI заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, обозначил позицию Казахстана в происходящих в мире конфликтах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Спикер Сената отметил, что за последние несколько лет человечество столкнулось с беспрецедентными вызовами.

"Сегодня мир находится в ситуации, когда все текущие глобальные вызовы и угрозы переплетены, взаимозависимы и усиливают друг друга. Очень сложная ситуация сегодня сложилась на Ближнем Востоке. Мы все глубоко обеспокоены усилением эскалации напряженности в этом регионе. Наша страна призывает все вовлеченные стороны к отказу от использования силовых методов во избежание жертв среди мирного населения и дальнейшего ухудшения обстановки. В этой связи отмечаем важность принятия скорейших мер для разрешения разногласий на Ближнем Востоке исключительно политико-дипломатическим путем в рамках принципов Устава ООН и международного права", - сказал Маулен Ашимбаев.

Он также напомнил, что продолжается кровопролитный конфликт в Украине. В целом "горячих точек" на планете становится все больше.

"Эскалация конфликтов подрывает достижения международного сообщества за последние десятилетия, приводит к гонке вооружений и, самое главное, страданиям и потерям среди мирного населения. Мы также видим, что различные силы используют международную напряженность для продвижения радикальной идеологии, разжигания ксенофобии и распространения "языка ненависти". В мире вновь активизировались террористические и экстремистские группировки", - сказал спикер Сената.

Эти негативные тенденции, по его мнению, усиливают такие вызовы, как бедность и неравенство, ухудшение окружающей среды и климатический кризис.