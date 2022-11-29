open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Ашимбаев об аварии в Экибастузе: "Поставим соответствующие вопросы перед Правительством"
senate.parlam.kz Сегодня, 14:17
139
Сегодня, 14:17
139
Фото: senate.parlam.kz

Ашимбаев об аварии в Экибастузе: "Поставим соответствующие вопросы перед Правительством"

Спикер Сената Маулен Ашимбаев сообщил о необходимость проведения дополнительных проверок ТЭЦ в стране, передаёт BaigeNews.kz.

Комментируя ситуацию в Экибастузе, где произошла авария на ТЭЦ, он подчеркнул, что правительство занимается вопросом, чтобы такого рода ситуаций и ЧП не было в других населённых пунктах.

"Мы со стороны Парламента тоже будем поднимать эти вопросы. Сейчас мы ждем, когда выровняют эту ситуацию и запустят тепловую электростанцию, и жители Экибастуза получат тепло. Мы со своей стороны тоже поставим соответствующие вопросы перед Правительством. Но сегодня Правительство уже предпринимает меры, чтобы не допускать ЧС такого рода в других регионах страны", - сказал Ашимбаев в кулуарах круглого стола в сенате по обсуждению совершенствования судебной системы".

Ранее Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил Минэнерго и МИИР провести расследование технологического нарушения на "Экибастузтеплоэнерго".

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Сенат Парламента РК #Ашимбаев #Экибастуз #авария на ТЭЦ
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 14:17
139
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх