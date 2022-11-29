Ашимбаев об аварии в Экибастузе: "Поставим соответствующие вопросы перед Правительством"

Спикер Сената Маулен Ашимбаев сообщил о необходимость проведения дополнительных проверок ТЭЦ в стране, передаёт BaigeNews.kz.

Комментируя ситуацию в Экибастузе, где произошла авария на ТЭЦ, он подчеркнул, что правительство занимается вопросом, чтобы такого рода ситуаций и ЧП не было в других населённых пунктах.

"Мы со стороны Парламента тоже будем поднимать эти вопросы. Сейчас мы ждем, когда выровняют эту ситуацию и запустят тепловую электростанцию, и жители Экибастуза получат тепло. Мы со своей стороны тоже поставим соответствующие вопросы перед Правительством. Но сегодня Правительство уже предпринимает меры, чтобы не допускать ЧС такого рода в других регионах страны", - сказал Ашимбаев в кулуарах круглого стола в сенате по обсуждению совершенствования судебной системы".