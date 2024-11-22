Асхат Шахаров выразил благодарность актюбинской молодежи за их достижения

Во встрече с главой региона приняли участие студенты, отличившиеся в учебе и проявлявшие активность в разных мероприятиях. Среди них были победители различных олимпиад, конкурсов и инициатив, внесшие вклад в развитие образовательной и общественной сферы, передаёт BaigeNews.kz.

Местом для диалоговой площадки выбрали библиотеку регионального университета имени К. Жубанова.

Асхат Шахаров выразил благодарность молодежи за их достижения и подчеркнул важность дальнейшей поддержки молодых людей.

"Вы – пример целеустремленности и лидерства. Ваши успехи вдохновляют других и показывают, что упорный труд и стремление к знаниям приносят результаты", - отметил глава региона.

На встрече были обсуждены основные идеологические выводы, предложенные Президентом, а также общие ценности, которые должны стать основой дальнейшего развития общества. Также поднимались вопросы, связанные с улучшением условий для учебы, поддержкой талантливой молодежи, а также вовлечением студентов в социальные и волонтерские проекты. Участники поделились своими идеями и предложениями по созданию новых возможностей для самореализации.

Участники встречи обсудили и вопросы борьбы с ключевыми проблемами общества: наркоманией, лудоманией, вандализмом и преступностью среди молодежи. Аким, обращаясь к сидящим в зале молодым людям, подчеркнул значимость совместных усилий для решения текущих задач. Он отметил, что, преодолев эти трудности сегодня, завтра можно ожидать более светлого и успешного будущего.

"Выступая на Национальном курултае Президент страны обратил внимание на эти острые проблемы, связанные с молодежью. Мы должны признать, что сегодня в обществе широко распространяются такие негативные явления, как лудомания, наркотики, вандализм. К сожалению, и правонарушения среди молодых людей происходят все чаще. Мы обязаны проводить такие встречи эффективно, не для галочки. Поднимать эти вопросы и искать совместные пути их решения. В регионе 30 процентов населения составляет молодежь. Особенно важно уделить внимание вопросам занятости молодых людей, проблемам сельской молодежи. Эта встреча является знаковой и определяет планы на следующий год. Мы должны выстроить четкие стратегии и выработать конкретные решения", - подчеркнул аким в ходе встречи.

Асхат Шахаров отметил, что сегодня в области создано множество возможностей для реализации молодого поколения: работают коворкинг-центры, разработаны программы грантовой поддержки, проводятся обучающие тренинги и мастер-классы. Аким призвал молодежь быть активной, не бояться предлагать свои идеи и уверенно идти к своим целям.