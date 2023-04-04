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Асхат Оралов переназначен министром культуры и спорта Сегодня, 11:27
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Сегодня, 11:27
279

Асхат Оралов переназначен министром культуры и спорта

Указом главы государства Оралов Асхат Раздыкович назначен министром культуры и спорта страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Сегодня, 11:27
279
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