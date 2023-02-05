Асхат Аймагамбетов рассказал о планах на будущее

Экс-министр просвещения Асхат Аймагамбетов планирует преподавать в одном из ВУЗОв, передаёт BaigeNews.kz.

В интервью Нартаю Аралбайұлы бывший министр рассказал, что не работает.

"Есть разные предложения, в ближайшее время о них станет известно. Прямо сейчас я согласился преподавать в одном из высших учебных заведений. Я педагог, и эта сфера для меня всегда приятна и близка. Как бы ни было, у меня будет возможность совмещать и преподавательскую работу", - сказал Асхат Аймагамбетов.