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primerminister.kz Сегодня, 02:13
135
Сегодня, 02:13
135
Фото: primerminister.kz

Асхат Аймагамбетов рассказал о планах на будущее

Экс-министр просвещения Асхат Аймагамбетов планирует преподавать в одном из ВУЗОв, передаёт BaigeNews.kz.

В интервью Нартаю Аралбайұлы бывший министр рассказал, что не работает.

"Есть разные предложения, в ближайшее время о них станет известно. Прямо сейчас я согласился преподавать в одном из высших учебных заведений. Я педагог, и эта сфера для меня всегда приятна и близка. Как бы ни было, у меня будет возможность совмещать и преподавательскую работу", - сказал Асхат Аймагамбетов.

4 января Президент освободил от должности главу Министерства просвещения Асхата Аймагамбетова. Его место занял Гани  Бейсембаев.

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#образование #министры #интервью
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:13
135
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