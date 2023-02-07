Асхат Аймагамбетов - да, Мади Ахметов - нет. Кто стал кандидатом в Мажилис от Amanat

Фото: telegram/@AMANATPartiyasy

На съезде партии Amanat был объявлен полный список кандидатов на предстоящих выборах в Мажилис от партии и по мажоритарной системе, передаёт BaigeNews.kz. Так, в список помимо мажилисменов Айдоса Сарыма и Ерлана Саирова вошли экс-министр образования Асхат Аймагамбетов, политолог Марат Башимов, боксёрша Фируза Шарипова и гимнастка Алия Юсупова.

"Мы все знаем реальный потенциал этой партии. Поэтому я считаю очень правильным использовать эти возможности для развития нашей страны. Сейчас происходят большие изменения. Я думаю, что если мы внесем свой вклад, то получим хороший результат. Именно от этой партии поступило предложение (выдвинутся в депутаты). Я не говорю, что были предложения и выбор от других партий. В целом, от этой партии было предложение", - сказал Аймагамбетов.

Полный список кандидатов от партии:

АВЕРШИН КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ

2. АДАМБЕКОВ ТІЛЕКТЕС СЕРІКБАЙҰЛЫ

3. АЙМАҒАМБЕТОВ АСХАТ ҚАНАТҰЛЫ

4. АЛИЕВА СЕВДА МИРБАШИРОВНА

5. АҚАНОВА ӘСИЯ АЙҚАНҚЫЗЫ

6. АРЫСТАНБЕКОВ ҚАИРБЕК ТӨЛЕНДІҰЛЫ

7. АСКЕРОВ ЭМИН ХАЛИЛОВИЧ

8. ӘБДИЕВ ЕРЛАН ТҰРСЫНБАЙҰЛЫ

9. ӘБЕНОВ МҰРАТ ӘБДҰЛАМИТҰЛЫ

10. ӘЛТАЙ АМАНЖОЛ ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ

11. ӘМІРҒАЛИЕВА АЙГҮЛ МАУЛЫШАРИФҚЫЗЫ

12. ӘМІРЖАНОВ ЖҰМАБАЙ КАБЕНҰЛЫ

13. ӘШІМБЕТОВ НҰРЖАН КЕМЕРҰЛЫ

14. ӘШІМЖАНОВ ЖАНАРБЕК САДЫҚАНҰЛЫ

15. БАЙҚАДАМОВ НАУРЫЗБАЙ СЕЙТҚАЛИҰЛЫ

16. БАЙТІЛЕСОВ НҰРСҰЛТАН ТӨЛЕНҰЛЫ

17. БАЙТҰҚ ҒАЛЫМ СИМБЕКҰЛЫ

18. БАШИМОВ МАРАТ СОВЕТҰЛЫ

19. БЕЙСЕНБАЕВ ЕЛНҰР САБЫРЖАНҰЛЫ

20. БЕЙСЕНҒАЛИЕВ БЕРІК ТҰРСЫНБЕКҰЛЫ

21. БЕКҚАЙРОВ НҰРСҰЛТАН БОЛАТҰЛЫ

22. БИЖАНОВА ГҮЛНАР ҚАДІРЖАНҚЫЗЫ

23. БИТИМОВ ӨМІРТАЙ МАҚАШҰЛЫ

24. БОЙЧИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

25. БӨРІБАЕВ МҰРАТ ЕРБОЛАТҰЛЫ

26. ДАНБАЕВА ЖҰЛДЫЗ СЕЙТКАМЗАҚЫЗЫ

27. ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

28. ДЕМЕНТЬЕВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА

29. ЕЛЕУКЕН ЕСЕНТУГЕЛ БАЙМУХАМЕТҰЛЫ

30. ЕЛЕУОВ ҒАЛЫМЖАН АЛМАСБЕКҰЛЫ

31. ЕРГЕШБАЕВ МҰРАТ НӘЛХОЖАҰЛЫ

32. ЕРЖАНОВА БАЯН ХАМИДУЛЛАҚЫЗЫ

33. ЕРСАЙЫНҰЛЫ УАЙС

34. ЖУЛИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ

35. ЖҰМАҒАЗИЕВ ЭЛЬДАР ТЫНЫШБАЙҰЛЫ

36. ЖҰМАДІЛОВА САРАНГҮЛЬ АХМЕТКӘРІМҚЫЗЫ

37. ЗАКАРЬЯ КҮНСҰЛУ ДАЛЬТОНҚЫЗЫ

38. ЗАКИЕВА ДИНАРА БОЛАТҚЫЗЫ

39. ЗАЙЫТОВ РИНАТ РИФХАТҰЛЫ

40. ИМАШЕВА СНЕЖАННА ВАЛЕРЬЕВНА

41. ИСКАНДЕРОВА АҚЕРКЕ НҰРҒАЛИҚЫЗЫ

42. КАЗАНЦЕВ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ

43. КӘРІБЕК ДӘУЛЕТ ЖАМАУБАЙҰЛЫ

44. КЕРИМБЕК БОЛАТ БАҚБЕРГЕНҰЛЫ

45. КИМ ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА

46. КОЛОДА ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

47. КУЧИНСКАЯ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

48. ҚАМЗАБЕКҰЛЫ ДИХАН

49. ҚАРАБАСОВА ЛАУРА ШАПАЙҚЫЗЫ

50. ҚОЖАХМЕТОВА ЛӘЗЗАТ ТАЙМЫРҚЫЗЫ

51. ҚОШАНОВ ЕРЛАН ЖАҚАНҰЛЫ

52. ҚҰРМАНОВА АЙЗАДА АМАНГЕЛДІҚЫЗЫ

53. ҚҰСПАН АЙГҮЛ САЙФОЛЛАҚЫЗЫ

54. МАҚҰЛБАЕВ ӘБДІБАҚЫТ ТІЛЛӘБАЙҰЛЫ

55. МУТӘЛІ ӘБУТӘЛІП

56. МҰСАБАЕВ САМАТ БАЗАРБАЙҰЛЫ

57. НҰРТАЗА САМАТ РУСЛАНҰЛЫ

58. НЫСАНБАЕВ ЕРЛАН НҰРАЛИҰЛЫ

59. ОҢҒАРОВ ШЫРЫНБЕК СУСЫНҰЛЫ

60. ПЛАТОНОВ АРТУР СТАНИСЛАВОВИЧ

61. ПОЗИЛОВ БАҚЫТЖАН ЖОЛДАСБЕКҰЛЫ

62. ПОНОМАРЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

63. РАУ АЛЬБЕРТ ПАВЛОВИЧ

64. РОЖИН МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ

65. САВЕЛЬЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

66. САИРОВ ЕРЛАН БИЯХМЕТҰЛЫ

67. САЛЫҚОВ ЕРБОЛ ҒҰМАРҰЛЫ

68. САНДЫБАЕВ МАРАТ НҰРЛАНБЕКҰЛЫ

69. САҚБАЕВ АЛМАС АХМЕТБЕКҰЛЫ

70. САРЫМ АЙДОС ӘМІРОЛЛАҰЛЫ

71. СӘДУАҚАСОВА ДИНАРА ТАЙБАСАРҚЫЗЫ

72. СӘРСЕНҒАЛИЕВ НАРТАЙ АРАЛБАЙҰЛЫ

73. СЕРІКБАЕВ БАУЫРЖАН СЕРІКҰЛЫ

74. СМАҒУЛОВ БАУЫРЖАН ӘМІРЖАНҰЛЫ

75. СМАҒУЛОВ ДИДАР НҰРКЕНҰЛЫ

76. СМЫШЛЯЕВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА

77. СОМОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ

78. СҮГІРБАЙ АЯТ ИСАТАЙҰЛЫ

79. СҮЛЕЙМЕНОВА ЖҰЛДЫЗ ДОСБЕРГЕНҚЫЗЫ

80. ТАНАТАРОВА ЖАДЫРА НАҒАШЫБАЙҚЫЗЫ

81. ТАКИЕВ МӘДИ ТӨКЕШҰЛЫ

82. ТЕМІРЖАНОВ МҰРАТ БАРИТҰЛЫ

83. ТҰРҒАНОВ ДҮЙСЕНБАЙ НҰРБАЙҰЛЫ

84. ТОЛЫҚБАЙ МАҚСАТ МӘЛІКҰЛЫ

85. ХАБИБУЛЛИН АСҚАР ДАУЫСҰЛЫ

86. ШАПАҚ УНЗИЛА ШАПАҚҚЫЗЫ

87. ШАРИПОВА ФИРУЗА ФАХРИТДИНОВА

88. ШАТАЛОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

89. ІЗМУХАМБЕТОВ БАҚТЫҚОЖА САЛАХАТДИНҰЛЫ

90. ЮСУПОВА ӘЛИЯ МАҚСҰТҚЫЗЫ

Партия также выдвинула 3821 кандидата в маслихаты всех уровней.