Асфальт растаял вместе со снегом: жители Петропавловска возмущены качеством дорог

Фото: Екатерина Белоусова

Вместе со снегом в Петропавловске, в буквальном смысле, растаял и асфальт. Центральные и второстепенные дороги этой весной практически повсеместно в областном центре пришли в негодность. "Проезжая часть сегодня больше напоминает полосу препятствий", - рассказали жители города корреспонденту BaigeNews.kz.

Извечная проблема плохих дорог в этом году в Петропавловске проявила себя, как никогда, наглядно. Яму на яме трудно не заметить, но больше всех на себе проблему ощутили автовладельцы, водители автобусов и такси. Ведь им приходится ежедневно колесить по дорогам, и по их словам, такая ситуация на дорогах – прямой путь не только к планомерному уничтожению авто, но и к ДТП.

"Ездить невозможно, часто приходится выезжать на встречную полосу, чтобы объехать ямы и это, конечно, опасно. А что делать? Выбоины на асфальте такие, что если даже на маленькой скорости в них заехать, то оставишь там и колёса, и бампер. Я понимаю в негодность пришло несколько участков асфальта, но, чтобы все дороги – это просто нонсенс. Ежегодно на дороги выделяются миллионы. Куда они уходят? В прошлом году всё лето на ремонт были закрыты центральные улицы города и что мы видим сегодня – ни дорог, ни денег", - возмущенно рассказывает житель Петропавловска.

Среди улиц пришедших в негодность действительно много и тех, которые капитально или частично отремонтировали в прошлом году. К слову, в 2022 году средний ремонт проводился на пяти улицах города общей протяженностью 2,8 км. На это было выделено 178 млн тенге. Аким города Руслан Анбаев отметил, что после того, как снег полностью растает, будет проведено обследование всех дорог, которые были сданы в 2021-2022 годах. Он отметил, что лично выедет со специалистами, и если будут замечания по этим дорогам - незамедлительно инициирует претензионно-исковую работу к подрядчикам.

В январе этого года из областного бюджета на ремонт дорог города было выделено четыре миллиарда тенге. Однако после того как аким Петропавловска и аким области Айдарбек Сапаров лично проехались по улицам города и убедились в том, что состояние проезжих частей крайне плохое, был выделен ещё один миллиард. Это рекордная сумма за последние годы.

"На прошлой неделе совместно с акимом области Айдарбеком Сейпелловичем Сапаровым объездили город, проинспектировали дороги. Откровенно нужно сказать, что состояние асфальтового покрытия оставляет желать лучшего. Это отметил и аким области. Пять миллиардов тенге – большие средства, большая помощь нашему городу. Эти средства направим на улучшение состояния дорог основных артерий города, которые загружены движением легковых автомобилей и общественным транспортом. Работы будут проводиться на 18 улицах. В первую очередь - это магистральные улицы: Назарбаева, Жабаева, Интернациональная, Потанина, Абая. Особое внимание в этом году хотим уделить частному сектору. Так как на этих участках ремонтные работы не проводились длительное время. Хочу сразу отметить, что ремонтироваться будет не вся улица, а самые проблемные участки. Кроме того, запланированы обширные ямочные ремонты", - дополнил Руслан Анбаев.

Удивительно то, что несмотря на многочисленные жалобы со стороны населения, очень редко дорожностроительные компании входят в список недобросовестных, и такая ситуация наблюдается на протяжении многих лет. Филиал первого антикоррупционного медиацентра общественным мониторингом дорожных работ занимается с 2017 года. Руководитель филиала Руслан Асаубаев отмечает, что выделяемые на дороги бюджетные миллиарды проходят, как "сквозь пальцы вода", и качество дорожного покрытия не выдерживает никакой критики. Однако несмотря на очевидные недостатки доказать это крайне сложно, как и заставить подрядчика сделать работу над ошибками.

"В СКО по дорогам у нас самая большая проблема. На самом деле механизм, как заставить подрядчиков качественно делать дороги и привлекать их к ответственности в противном случае есть, но он не работает. Яркий пример тому - дорога в Аккайынском районе. Местные жители пожаловались на качество дорог. Кажется, всё просто, местный отдел ЖКХ должен составить предписание и заставить подрядчика провести заново ремонт, и все будут довольны. Однако заказчик не торопится этого делать, проходят все претензионные сроки. Мы подключились к этой проблеме и написали запросы в ряд уполномоченных органов, но они переадресовали наш запрос друг другу и отвечают, что не могут открыть проверку. Спустя "девять кругов ада" открыть проверку смогла лишь прокуратура, и это очень долго всё происходило. И только потом нам предоставляют информацию о том, что было сделано, и там в договоре видно невооруженным взглядом нарушения. Написано, что сделают дорогу "в ближайшее время". Это абсурд, так не может быть написано, должны быть указаны конкретные сроки окончания работ. "Казавтожол" провёл исследование и оказалось, что там не ту щебёнку использовали, должна быть одной марки и толщины, а использовали совсем другую. И таких очень много коррупционных рисков между заказчиком-подрядчиком-технадзором. Возникает вопрос, а почему вообще население и общественники должны около года доказывать, что дороги были сделаны некачественно, ведь их должны принимать, у них есть гарантийный срок, и подрядчики должны нести за это ответственность. Мы много писали и по городским дорогам, но опять же механизм не работает, и даже мы, как говорится, подкованные юридически люди, не смогли достучаться в уполномоченные органы. Одни не могут открыть проверку, другие говорят, что уже сроки прошли принятия работ и т.д. Это будет продолжаться до бесконечности, и это убивает веру в то, что вообще можно что-то изменить", – говорит руководитель филиала Руслан Асаубаев.

Кроме того, по словам Асаубаева, на интерактивной карте "iКомек" нужно создать историю проводимых работ по дорогам Петропавловска, с отображением года работ, выделенных сумм, названий задействованных организаций, и сделать её общедоступной. Однако, несмотря на обещания властей и вновь выделяемые в этом году 300 миллионов тенге на развитие портала, показатели на карте отображены не будут. Общественники, как и в прошлом году намерены писать заявления в полицию о качестве дорог, фиксировать ямы на фото и видео. Быть активнее и проявлять "нулевую терпимость" к "дорожному беспределу" призывают и местное население.

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