  • 28 Октября, 20:06
  • BAIGENEWS

Асфальт провалился посреди проезжей части в Темиртау

Сегодня, 19:38
АВТОР
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скриншот Сегодня, 19:38
Сегодня, 19:38
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Фото: скриншот

Дыра на проезжей части образовалась в центре Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл на перекрёстке проспектов Момышулы и Мира.

 
 
 
 
 
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Публикация от Темиртау Сегодня (@temirtau.today)

В пресс-службе акимата города пояснили, что ранее на этом участке прокладывали водопровод и ремонтировали тепловые сети. Аким Темиртау Галым Ашимов сообщил, что 29 октября причину подмыва дорожного полотна устранят, в течение двух дней покрытие обещают привести в порядок. 

Временно опасный участок огородили блоками.

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