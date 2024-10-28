Асфальт провалился посреди проезжей части в Темиртау

Дыра на проезжей части образовалась в центре Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл на перекрёстке проспектов Момышулы и Мира.

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В пресс-службе акимата города пояснили, что ранее на этом участке прокладывали водопровод и ремонтировали тепловые сети. Аким Темиртау Галым Ашимов сообщил, что 29 октября причину подмыва дорожного полотна устранят, в течение двух дней покрытие обещают привести в порядок.

Временно опасный участок огородили блоками.