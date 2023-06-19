Асфальт-ковёр появился в Мангистау

Фото: скриншот видео

Необычный асфальт появился в Жанаозене, передаёт BaigeNews.kz. На видеозаписи видно, что недавно положенное асфальтовое покрытие тонкое, как ковер, и его запросто можно свернуть руками.

Причина в том, что дорожники вместо того, чтобы залить асфальт битумом, положили сетку, поэтому нет связки.

Как пишет Lada.kz, видео снято на дороге у нефтегазодобывающего управления №1 (НГДУ-1), являющегося структурным подразделением АО "Озенмунайгаз", где еще не прокомментировали ситуацию.



